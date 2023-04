Dengue, già 39 morti in Argentina. L’infettivologo Bassetti: “Si sta diffondendo anche in Europa” (Di giovedì 20 aprile 2023) Con i cambiamenti climatici, sempre più aree dell’Europa stanno diventando vulnerabili al Dengue. Emblematico di questo fenomeno è il caso di una donna britannica contagiata a settembre 2022 nel sud della Francia, protagonista di uno studio che è stato presentato nei giorni scorsi al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (Eccmid 2023, in programma a Copenaghen da sabato 15 aprile a martedì 18). La malattia virale viene innescata dalla puntura di zanzare del genere aedes aegyptique – sembra essersi trasformato nel 2023 in Argentina in una letale epidemia, visto che al momento si registrano già 39 morti, considerato un record storico, e almeno 41.257 casi. Questi ultimi sono al di sopra di quelle verificatisi negli anni scorsi, e in particolare il 48,4% in più del 2020, anno in cui si erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Con i cambiamenti climatici, sempre più aree dell’stanno diventando vulnerabili al. Emblematico di questo fenomeno è il caso di una donna britannica contagiata a settembre 2022 nel sud della Francia, protagonista di uno studio che è stato presentato nei giorni scorsi al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (Eccmid 2023, in programma a Copenaghen da sabato 15 aprile a martedì 18). La malattia virale viene innescata dalla puntura di zanzare del genere aedes aegyptique – sembra essersi trasformato nel 2023 inin una letale epidemia, visto che al momento si registrano già 39, considerato un record storico, e almeno 41.257 casi. Questi ultimi sono al di sopra di quelle verificatisi negli anni scorsi, e in particolare il 48,4% in più del 2020, anno in cui si erano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rob_milano : RT @RSInews: Dengue, cresce numero dei morti in Argentina - Sono già 39 le persone uccise dalla malattia virale causata dalle zanzare aede… - FlavioSP56 : RT @RSInews: Dengue, cresce numero dei morti in Argentina - Sono già 39 le persone uccise dalla malattia virale causata dalle zanzare aede… - grutli : RT @RSInews: Dengue, cresce numero dei morti in Argentina - Sono già 39 le persone uccise dalla malattia virale causata dalle zanzare aede… - RSInews : Dengue, cresce numero dei morti in Argentina - Sono già 39 le persone uccise dalla malattia virale causata dalle z… - BenitoAtos : RT @DrPaoloMezzana: La #dengue, nota anche come '#febbre spaccaossa', si sta diffondendo in #Europa: lo conferma il caso di una donna ingle… -