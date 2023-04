Denatalità, Bitonci (Lega) vuole detassare le famiglie con figli: una proposta campata per aria (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ex Lega Nord, ora più battagliera Lega di Salvini, a corto di consensi elettorali e dopo la disastrosa campagna per la revisione della Fornero, è tornata alla carica con un’altra proposta da paese degli Acchiappacitrulli, come avrebbe detto Collodi. Questa volta il campo di battaglia è la questione assai spinosa, per noi, del declino demografico e del contrasto alla Denatalità. Il dottor Massimo Bitonci, commercialista e autorevole parlamentare della Lega, afferma di essere stato molto impressionato dal fatto che per la prima volta in Italia le nascite siano scese sotto le 400.000 unità. Per contrastare questo trend molto negativo ha proposto di prendere in prestito una misura simile a quella dell’Ungheria di Orban (niente tasse con quattro figli), cioè di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) L’exNord, ora più battaglieradi Salvini, a corto di consensi elettorali e dopo la disastrosa campagna per la revisione della Fornero, è tornata alla carica con un’altrada paese degli Acchiappacitrulli, come avrebbe detto Collodi. Questa volta il campo di battaglia è la questione assai spinosa, per noi, del declino demografico e del contrasto alla. Il dottor Massimo, commercialista e autorevole parlamentare della, afferma di essere stato molto impressionato dal fatto che per la prima volta in Italia le nascite siano scese sotto le 400.000 unità. Per contrastare questo trend molto negativo ha proposto di prendere in prestito una misura simile a quella dell’Ungheria di Orban (niente tasse con quattro), cioè di ...

