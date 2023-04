Dell’Utri | davvero pensa che i giudici si facciano influenzare da un programma televisivo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Cavolo, mai un proverbio calza a pennello su due personaggi: “Chi si somiglia, si piglia”. Ma prima di esplicitare l’assunto, confesso che da illo tempore faccio un sogno ricorrente; un sogno ormai irrealizzabile per motivi anagrafici. Nel sogno – fatto sempre a occhi aperti – vedevo Silvio Berlusconi varcare quel vecchio portone in legno del Grand’Hotel Ucciardone di Palermo. Conosco bene quel Grand’Hotel per averci accompagnato tanti “clienti” palermitani, noti e meno noti. Il sogno in narrativa nasceva dal subconscio dopo la lettura di alcuni giornali; riporto qualche notizia di allora. Nel mese di settembre 2003, l’agenzia Adnkronos pubblica una dichiarazione di Berlusconi: ”Questisono doppiamente matti. Per prima cosa, perché lo sono politicamente, e secondo sono matti comunque. Per fare quel lavoro devi essere mentalmente disturbato, devi avere delle ...