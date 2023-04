Del Piero: «Sentenza Juve? Sono preoccupato per tutte le squadre» (Di giovedì 20 aprile 2023) Alessandro Del Piero, ex attaccante bianconero, ha così commentato la Sentenza del Collegio di Garanzia del CONI Alessandro Del Piero, a Sky Sport, ha analizzato la Sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione. LE PAROLE – «Sono vicino a questi colori come non mai, scappa un sorriso ovviamente. Poi non voglio entrare nelle dinamiche dei prossimi giudizi, dobbiamo solamente aspettare per la decisione finale. L’unica preoccupazione secondo me, anche nei confronti delle altre squadre in lotta per la Champions, è che questo giudizio come quelli successivi sarà un qualcosa che si porterà fino all’estate. Bisogna capire di che morte si dovrà morire. Un conto è essere in Champions e preparare tutto in un certo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Alessandro Del, ex attaccante bianconero, ha così commentato ladel Collegio di Garanzia del CONI Alessandro Del, a Sky Sport, ha analizzato ladel Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso dellantus contro i 15 punti di penalizzazione. LE PAROLE – «vicino a questi colori come non mai, scappa un sorriso ovviamente. Poi non voglio entrare nelle dinamiche dei prossimi giudizi, dobbiamo solamente aspettare per la decisione finale. L’unica preoccupazione secondo me, anche nei confronti delle altrein lotta per la Champions, è che questo giudizio come quelli successivi sarà un qualcosa che si porterà fino all’estate. Bisogna capire di che morte si dovrà morire. Un conto è essere in Champions e preparare tutto in un certo ...

