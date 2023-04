Del Piero: «Non c’è persona migliore di Allegri per difendere l’1-0» (Di giovedì 20 aprile 2023) Alessandro Del Piero, ex capitano ed attaccante della Juventus, ha elogiato il lavoro di Massimiliano Allegri in bianconero Alessandro Del Piero, ex capitano ed attaccante della Juventus, ha parlato negli studi di Sky Sport. LE DICHIARAZIONI – «Non c’è persona migliore di Allegri per difendere 1-0, sarà capace di gestire la partita con più fasi per giocarsela anche con la panchina. La Juve è solida in fase difensiva e con questa ha fatto tanti punti punti» . L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Alessandro Del, ex capitano ed attaccante della Juventus, ha elogiato il lavoro di Massimilianoin bianconero Alessandro Del, ex capitano ed attaccante della Juventus, ha parlato negli studi di Sky Sport. LE DICHIARAZIONI – «Non c’èdiper1-0, sarà capace di gestire la partita con più fasi per giocarsela anche con la panchina. La Juve è solida in fase difensiva e con questa ha fatto tanti punti punti» . L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Alessandro Del Piero ?? - tvboy : Un regalo per il ventennale del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti e della Libertà di… - calcioinglese : Bel siparietto ieri sera a CBS, dov’era ospite Del Piero. Carragher ha ricordato di quando Juventus e City si affro… - wvwall : RT @FabioCapellone: Giuntoli DS Del Piero vicepresidente Igor Tudor allenatore E torniamo a comandare. Non c'è altra via. - inaf_oaab : #seminari #INAFAbruzzo Giovedì 27 aprile alle ore 15:00 @piero_dincecco terrà un #webseminar raccontandoci il vulca… -