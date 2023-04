Del Piero: «Inter, tra i meriti la panchina lunga! Sprint finale al top» (Di giovedì 20 aprile 2023) Alessandro Del Piero ha parlato del passaggio del turno dell’Inter e di un dettaglio che ha fatto la differenza panchina LUNGA – Ecco le parole di Alessandro Del Piero a Sky riguardo al passaggio del turno dell’Inter contro il Benfica: «Tra tutti i meriti dell’Inter c’è la panchina lunga, a differenza del Benfica che gioca sempre con gli stessi 11. Questo non toglie meriti all’Inter che è stata concentrata, soprattutto nel match di andata. L’Inter si presenta a questo finale di stagione al top in tutte le competizioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Alessandro Delha parlato del passaggio del turno dell’e di un dettaglio che ha fatto la differenzaLUNGA – Ecco le parole di Alessandro Dela Sky riguardo al passaggio del turno dell’contro il Benfica: «Tra tutti idell’c’è lalunga, a differenza del Benfica che gioca sempre con gli stessi 11. Questo non toglieall’che è stata concentrata, soprattutto nel match di andata. L’si presenta a questodi stagione al top in tutte le competizioni».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Alessandro Del Piero ?? - tvboy : Un regalo per il ventennale del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti e della Libertà di… - calcioinglese : Bel siparietto ieri sera a CBS, dov’era ospite Del Piero. Carragher ha ricordato di quando Juventus e City si affro… - internewsit : Del Piero: «Inter, tra i meriti la panchina lunga! Sprint finale al top» - - phiol97 : @lapoelkann_ Lapo presidente, Del piero in dirigenza, Amorim allenatore e ci abbracciamo. Via la peste equina dalla Juventus -