Def: Pd, 'senza visione e risorse, distrugge welfare e dimentica fasce deboli' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Il primo Documento di economia e finanze del governo Meloni si caratterizza per una preoccupante assenza di visione, strategie e risorse. A fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale e, pertanto, una riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici". Lo dichiarano i deputati dem della commissione Affari sociali della Camera Marco Furfaro (capogruppo), Paolo Ciani, Gian Antonio Girelli, Ilenia Malavasi e Nicola Stumpo. "Non vengono previste risorse per voci fondamentali come pensioni, riforma del sistema pensionistico e Opzione donna, istruzione, attuazione della delega fiscale, progressivo invecchiamento della popolazione. La sanità, in particolare, non rientra tra le priorità, visto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Il primo Documento di economia e finanze del governo Meloni si caratterizza per una preoccupante asdi, strategie e. A fronte di un aumento delle entrate determinato dall'inflazione si registra una sostanziale stabilità della spesa nominale e, pertanto, una riduzione in termini reali del livello di finanziamento dei servizi pubblici". Lo dichiarano i deputati dem della commissione Affari sociali della Camera Marco Furfaro (capogruppo), Paolo Ciani, Gian Antonio Girelli, Ilenia Malavasi e Nicola Stumpo. "Non vengono previsteper voci fondamentali come pensioni, riforma del sistema pensionistico e Opzione donna, istruzione, attuazione della delega fiscale, progressivo invecchiamento della popolazione. La sanità, in particolare, non rientra tra le priorità, visto ...

