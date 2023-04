Def, l’Ufficio di bilancio: “Fondamentale il Pnrr, ma il sistema di rendicontazione Regis non dà informazioni adeguate sull’attuazione” (Di giovedì 20 aprile 2023) Come sta andando davvero il Pnrr? Ancora non lo sappiamo con esattezza e i dibattiti delle ultime settimane potrebbero essere stati falsati da dati incompleti. Dopo gli avvertimenti dell’Anci, ora è l’Ufficio parlamentare di bilancio a ufficializzare che “la principale fonte di informazione ufficiale sullo stato di attuazione del Piano, Regis“, è piena di buchi: “Presenta limiti in termini di completezza e tempestività dell’informazione” e “non appare ancora in grado di fornire adeguate informazioni per una solida valutazione del grado di attuazione del Pnrr e delle sue prospettive future né della spesa realizzata e realizzabile” anche se è possibile dire che finora “l’attivazione di investimenti pubblici è stata moderata“. Insomma: a due anni dall’avvio del piano la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Come sta andando davvero il? Ancora non lo sappiamo con esattezza e i dibattiti delle ultime settimane potrebbero essere stati falsati da dati incompleti. Dopo gli avvertimenti dell’Anci, ora èparlamentare dia ufficializzare che “la principale fonte di informazione ufficiale sullo stato di attuazione del Piano,“, è piena di buchi: “Presenta limiti in termini di completezza e tempestività dell’informazione” e “non appare ancora in grado di fornireper una solida valutazione del grado di attuazione dele delle sue prospettive future né della spesa realizzata e realizzabile” anche se è possibile dire che finora “l’attivazione di investimenti pubblici è stata moderata“. Insomma: a due anni dall’avvio del piano la ...

