Def | Giorgetti | “Tassazione diversa tra single e chi ha figli”

(Adnkronos) – "Non possiamo tassare allo stesso modo chi è single è chi ha una famiglia con figli perché evidentemente chi ha dei figli ha dei costi che in qualche modo alterano il concetto, tanto caro a tanti qui presenti, della progressività del carico fiscale. Quello che dobbiamo in qualche modo fare è rimuovere gli ostacoli e i limiti per quanto riguarda la natalità". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione sul Def nelle commissioni Bilancio di camera e Senato. "Non sono così sciocco da pensare che soltanto un incentivo fiscale possa produrre un effetto sulla natalità e penso che non sia neanche il caso di parlare di incentivi alla natalità. Noi dobbiamo parlare di disincentivi alla natalità". "L'inversione della curva demografica è una delle maggiori sfide che l'Italia e ..."

