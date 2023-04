Def, Giorgetti “Stime prudenti ma non manca l'ambizione” (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Le Stime presentate nel Def “sono improntate alla prudenza e alla responsabilità, in linea con l'approccio seguito finora dal governo. Attenzione però a non confondere la responsabilità e la prudenza con la mancanza di ambizione”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “L'approccio adottato finora ha consentito di perseguire e proseguire, nell'anno in corso, l'attività di sostegno a famiglie e imprese più esposte alle conseguenze del caro energia. A questo si aggiungerà nei prossimi giorni un ulteriore intervento a vantaggio dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Il governo – ha aggiunto – è consapevole dell'importanza di adottare misure di più ampio respiro che, oltre a sostenere la domanda interna, diano ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lepresentate nel Def “sono improntate alla prudenza e alla responsabilità, in linea con l'approccio seguito finora dal governo. Attenzione però a non confondere la responsabilità e la prudenza con lanza di”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “L'approccio adottato finora ha consentito di perseguire e proseguire, nell'anno in corso, l'attività di sostegno a famiglie e imprese più esposte alle conseguenze del caro energia. A questo si aggiungerà nei prossimi giorni un ulteriore intervento a vantaggio dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Il governo – ha aggiunto – è consapevole dell'importanza di adottare misure di più ampio respiro che, oltre a sostenere la domanda interna, diano ...

