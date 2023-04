Decreto Pnrr, ok definitivo. Dallo Spid agli impianti per le rinnovabili, ecco i punti chiave (Di giovedì 20 aprile 2023) Via libera definitivo dell’Aula della Camera al Decreto legge con le misure urgenti per l’attuazione del Pnrr. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 20 aprile 2023) Via liberadell’Aula della Camera allegge con le misure urgenti per l’attuazione del. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : La mia dichiarazione di voto finale sulla conversione in legge del Decreto PNRR - ItaliaViva : La dichiarazione di voto di @marattin sul Decreto #PNRR: - fanpage : “Il fallimento del #Pnrr non sarebbe di Giorgia Meloni ma dell’Italia intera, e ci precluderebbe la possibilità del… - Cristof14301264 : RT @GiuseppeConteIT: In diretta dalla Camera dei deputati: - ClientiCarmelo : RT @marattin: La mia dichiarazione di voto finale sulla conversione in legge del Decreto PNRR -

Dl Pnrr: via libera definitivo dalla Camera con 171 voti favorevoli L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il decreto legge che interviene sulla governance ... Il Dl prevede una revisione della governance del Pnrr, misure di semplificazione e accelerazione ... Via libera definitivo della Camera al decreto Pnrr Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge con le misure urgenti per l'attuazione del Pnrr. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo). Il decreto sul Pnrr è legge AGI - Via libera definitivo della Camera al decreto Pnrr . I voti a favore sono 171, i contrari 112 e 14 gli astenuti. Il decreto, già approvato dal Senato e ora licenziato da Montecitorio senza modifiche, viene convertito in legge. Hanno ... L'Aula della Camera ha definitivamente approvato illegge che interviene sulla governance ... Il Dl prevede una revisione della governance del, misure di semplificazione e accelerazione ...Via libera definitivo dell'Aula della Camera allegge con le misure urgenti per l'attuazione del. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo).AGI - Via libera definitivo della Camera al. I voti a favore sono 171, i contrari 112 e 14 gli astenuti. Il, già approvato dal Senato e ora licenziato da Montecitorio senza modifiche, viene convertito in legge. Hanno ... Decreto Pnrr, via libera definitivo della Camera: è legge TGCOM Via libera definitivo della Camera al decreto Pnrr Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge con le misure urgenti per l'attuazione del Pnrr. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti (i deputati del Terzo ... Decreto Pnrr, via libera definitivo della Camera: è legge Il decreto sull'attuazione del Pnrr è stato approvato dall'aula della Camera in via definitiva. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari e 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo). Il decreto ... Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge con le misure urgenti per l'attuazione del Pnrr. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti (i deputati del Terzo ...Il decreto sull'attuazione del Pnrr è stato approvato dall'aula della Camera in via definitiva. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari e 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo). Il decreto ...