Decreto Cutro | il Senato lo approva | 92 voti a favore e 64 contrari Adesso il testo passa alla Camera

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ilribattezzato, poiché varato nel Consiglio dei ministri tenutosi nella cittadina calabrese all’indomani della strage di migranti, è riuscito a superare la prova del. L’Aula, hato il disegno di legge di conversione con 92voli, 64e nessun astenuto. Il provvedimento: i deputati dovranno esaminarlo e votarlo entro il 10 maggio, pena la decadenza. Con la conferma di Palazzo Madama – se anche Montecitorio darà il suo via libera -, viene introdotto un nuovo reato per i trafficanti di esseri umani. Carcere fino a 30 anni qualora, «come conseguenza non voluta», le persone trasportate muoiano o incorrano in lesioni gravi. Piccola ...

Roma, 20 apr. Laula del Senato, con 92 voti favorevoli e 64 contrari, nessun astenuto, ha approvato il cosiddetto, ovvero il disegno di legge di conversione del- legge 10 marzo 2023, n. 20 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di ...Poi ci sono anche misure restrittive, come ilper regolamentare Ong in mare, così come limitare le forme di protezione per chi ne ha davvero diritto", le parole di Massimiliano Romeo, Lega.Roma, 20 apr. Sulle bugie sono quelle che stiamo sentendo da parte dei vari esponenti di sinistra, le verita' sono quelle che diciamo noi. Questoregolamenta i flussi, le persone che vengono ...

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 “Non è questione di compromesso. L’emendamento depositato è quello che è stato votato sulla protezione ...(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 “Di fronte a tutta la discussione e gli equivoci alimentati, non c’è una retromarcia. La soppressione ...