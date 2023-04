Decreto Cutro | dopo le tensioni cambia l' emendamento sulla protezione speciale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Schlein in piazza contro il decreto Cutro: 'Opposizione a norme disumane.' [di Alessandra Ziniti] - ultimora_pol : ??La maggioranza ritira il maxiemendamento al Senato sul decreto Cutro. @ultimora_pol - ultimora_pol : Decreto Cutro, reintrodotto il riferimento al rispetto dei trattati internazionali a cui l'Italia è obbligata che l… - kiara86769608 : RT @ultimora_pol: #Senato Durante la seduta sul Decreto Cutro, una senatrice del PD ha letto le vittime del naufragio di Cutro. Tutti i gru… - Linkiesta : Si riduce la protezione speciale per i migranti, ma resta il riferimento ai trattati internazionali -

- Evitati così i rischi di incostituzionalità che avrebbero potuto portare il Presidente della Repubblica a non firmare il provvedimento.Sulla maggioranza ha chiesto la riformulazione del proprio emendamento all'articolo 7 sulla protezione speciale. Il senatore Maurizio Gasparri che era stato il primo firmatario del ...È caos al Senato sulmigranti . Ieri, dopo una maratona di quasi 11 ore il Senato ha sospeso l'esame del. L'aula riprende i lavori oggi alle 10. Il voto finale suldovrebbe svolgersi in mattinata ( LO SPECIALE MIGRANTI ). Il Senato non ha completato l'esame e le votazioni di tutti ...

Decreto Cutro, maggioranza: modificare emendamento sulla protezione speciale | Senato approva testo riformulato TGCOM

Sicuramente fra i temi più caldi della settimana, quello dei migranti è un argomento molto discusso sia per l'alto numero di sbarchi avvenuti in questi giorni, sia per le polemiche dovute al decreto C ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Decreto migranti, caos sulla protezione speciale. Oggi atteso il voto finale in Aula ...