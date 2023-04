Debutta in prima assoluta “54-La famiglia” commedia di Salvatore Riggi dal 27 aprile al 7 maggio al Teatro 7 Off-Roma (Di giovedì 20 aprile 2023) La Compagnia Teatrale “POST-IT 33” presenta “54 – LA famiglia” Una commedia di Salvatore Riggi Regia di PIETRO DE SILVA Con: Giorgia Lunghi Mariano Viggiano Salvatore Riggi Patrizia Loreti Bernardino De Bernardis Matteo Fasanella DAL 27 aprile AL 7 maggio Teatro 7 OFF-Roma Debutta in prima assoluta al Teatro 7 off, dal 27 aprile al 7 maggio, 54- LA famiglia, brillante commedia scritta da Salvatore Riggi, con la regia di Pietro De Silva. “Generazione passata, generazione futura. Uno scontro che non smette mai di sorprenderci. Come la storia di una ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) La Compagnia Teatrale “POST-IT 33” presenta “54 – LA” UnadiRegia di PIETRO DE SILVA Con: Giorgia Lunghi Mariano ViggianoPatrizia Loreti Bernardino De Bernardis Matteo Fasanella DAL 27AL 77 OFF-inal7 off, dal 27al 7, 54- LA, brillantescritta da, con la regia di Pietro De Silva. “Generazione passata, generazione futura. Uno scontro che non smette mai di sorprenderci. Come la storia di una ...

