Dead Island 2: svelata la lista trofei completa! Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Dead Island 2, sequel di un primo capitolo ormai datato 2011 sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver Dopo dieci anni di attesa (dodici, se consideriamo il primo capitolo) il franchise di Dead Island torna finalmente a farsi sentire con un secondo capitolo targato Dambuster Studios e Deep Silver. Dead Island 2 arriverà infatti domani, 21 aprile, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S, dopo uno sviluppo che definire travagliato è un eufemismo, a metterci di fronte ad una nuova, dura realtà fatta di zombie e massacri all'arma bianca (quasi sempre). Nelle scorse ore, sono stati svelati i trofei del titolo (del platino si era già discusso ...

