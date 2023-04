(Di giovedì 20 aprile 2023) La lottaladelle partite di Serie A è unadi lungo corso per l’amministratore delegato della Lega del massimo campionato italiano, Luigi De. E proprio questo è stato il tema del convegno intitolato “Pirati per sempre. Autorità, mercato e istituzioni per la tutela del diritto d’autore” organizzato al Dipartimento di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo sulla pirateria: «Una battaglia che servirà a tutti»… - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Siervo: «Battaglia contro pirateria servirà a tutti»: La lotta contro la pirateria delle pa… -

Lacon Sky Italia non sarà indifferente, ma anche la lotta alla pirateria : "Il fenomeno ... Luigi De. Ne va della sostenibilità del sistema" . Dopo il via libera al disegno di legge ...... nata - secondo alcune ricostruzioni - sull'asse De- Lotito a conferma dell'attivismo dell'... vecchio cavallo didell'ex presidente Paolo Dal Pino, l'unica decisione concreta varata ...Commenta per primo Paracadutato male. Proviamo sincera ammirazione per Luigi De, amministratore delegato della Lega di Serie A, impegnato nellaquotidiana di riportare in alto il nome e il prestigio della cosiddetta Confindustria del calcio italiano. Che invero, ...

Legge anti-pirateria, il Parlamento la approva: esulta la Lega Serie ... CalcioNapoli24

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha definito qualche giorno fa il campionato italiano "il più affascinante perché negli ultimi anni c'è ...