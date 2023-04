De Paola: “Napoli l’arbitro è solo un alibi. Attenti al contraccolpo” (Di giovedì 20 aprile 2023) Paolo De Paola parla della fuoriuscita del Napoli dalla Champions League, ora gli azzurri devono conquistare lo scudetto. Il giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo dice: “Non è sbagliato interrogarsi sulla battuta d’arresto del Napoli, sia in campionato che in Champions. Ora dobbiamo vedere come ne esce psicologicamente la squadra, che ho visto abbattuta per una possibile semifinale. E questo sembra un qualcosa che spiace oltre le celebrazione che andrebbero fatte comunque a questo Napoli. L’eliminazione brucia perché l’avversario era alla portata e rischia di negare erratamente la gioia che a breve arriverà dal campionato. Ci può stare criticare qualcosa, ma un momento di opacità e di sfortuna può capitare a chiunque. Il Napoli non era al completo delle proprie capacità. Però, il vero salto di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Paolo Deparla della fuoriuscita deldalla Champions League, ora gli azzurri devono conquistare lo scudetto. Il giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo dice: “Non è sbagliato interrogarsi sulla battuta d’arresto del, sia in campionato che in Champions. Ora dobbiamo vedere come ne esce psicologicamente la squadra, che ho visto abbattuta per una possibile semifinale. E questo sembra un qualcosa che spiace oltre le celebrazione che andrebbero fatte comunque a questo. L’eliminazione brucia perché l’avversario era alla portata e rischia di negare erratamente la gioia che a breve arriverà dal campionato. Ci può stare criticare qualcosa, ma un momento di opacità e di sfortuna può capitare a chiunque. Ilnon era al completo delle proprie capacità. Però, il vero salto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : De Paola: 'Napoli l'arbitro è solo un alibi. Attenti al contraccolpo' #CalcioNapoli #ChampionsLeague #napoli… - napolista : De Paola: «Il Napoli il vero salto di qualità lo fa se non si crea alibi come quello dell'arbitro» A Radio Punto N… - heidi_ass : RT @heidi_ass: Paola e Chiara Elenoire star urlo napoli per sempre album promozione disco gay LGBT reazione video reaction - pamsavoia : RT @heidi_ass: Paola e Chiara Elenoire star urlo napoli per sempre album promozione disco gay LGBT reazione video reaction - ___admaiora__ : RT @heidi_ass: Paola e Chiara Elenoire star urlo napoli per sempre album promozione disco gay LGBT reazione video reaction -