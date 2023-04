De Paola: «Il Napoli il vero salto di qualità lo fa se non si crea alibi come quello dell’arbitro» (Di giovedì 20 aprile 2023) Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in occasione di Punto Nuovo Sport Show, il giornalista Paolo De Paola si è soffermato su vari argomenti. Una parte del discorso è stata dedicata alla possibile sentenza di annullamento della penalizzazione della Juventus. De Paola: «Serve maggiore attenzione delle Istituzioni» «In caso di restituzione di punti, la Federcalcio ne esce malissimo. Non è possibile che ad ogni grado la nostra Giustizia Sportiva venga stravolta. Evidentemente c’è bisogno di una maggiore attenzione dagli Istituti giudicanti. Non è possibile che Chiné venga smentito totalmente dal Collegio di Garanzia. La sentenza può cambiare l’ordine del campionato, non inciderà sulla lotta scudetto ma certo sulla corsa alla Champions. E di questo, poi, chi ne risponderà?». De Paola ha parlato anche dell’eliminazione del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in occasione di Punto Nuovo Sport Show, il giornalista Paolo Desi è soffermato su vari argomenti. Una parte del discorso è stata dedicata alla possibile sentenza di annullamento della penalizzazione della Juventus. De: «Serve maggiore attenzione delle Istituzioni» «In caso di restituzione di punti, la Federcalcio ne esce malissimo. Non è possibile che ad ogni grado la nostra Giustizia Sportiva venga stravolta. Evidentemente c’è bisogno di una maggiore attenzione dagli Istituti giudicanti. Non è possibile che Chiné venga smentito totalmente dal Collegio di Garanzia. La sentenza può cambiare l’ordine del campionato, non inciderà sulla lotta scudetto ma certo sulla corsa alla Champions. E di questo, poi, chi ne risponderà?». Deha parlato anche dell’eliminazione del ...

