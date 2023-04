De Magistris a La Confessione per TvLoft di Gomez: “Napolitano è stato determinante per la mia cacciata e per la fine di Why Not” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Giorgio Napolitano è stato determinante nella mia fermata e cacciata, perché non solo era il presidente del Csm, ma era anche capo dello stato”. Così Luigi de Magistris a La Confessione di Peter Gomez, in un’intervista realizzata in esclusiva per TvLoft e disponibile sulla piattaforma. ripercorre la chiusura dell’inchiesta Why Not che determinò anche la fine della carriera da magistrato dell’ex sindaco di Napoli. “Subito dopo l’indagine Poseidone, parte l’inchiesta Why Not che riguarda tutti i partiti, non solo quelli di centrodestra e persino l’ex presidente del Consiglio Prodi e il Guardasigilli Mastella. Innanzitutto me la spiega brevemente?”, ha domandato il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “In Why Not si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “Giorgionella mia fermata e, perché non solo era il presidente del Csm, ma era anche capo dello”. Così Luigi dea Ladi Peter, in un’intervista realizzata in esclusiva pere disponibile sulla piattaforma. ripercorre la chiusura dell’inchiesta Why Not che determinò anche ladella carriera da magistrato dell’ex sindaco di Napoli. “Subito dopo l’indagine Poseidone, parte l’inchiesta Why Not che riguarda tutti i partiti, non solo quelli di centrodestra e persino l’ex presidente del Consiglio Prodi e il Guardasigilli Mastella. Innanzitutto me la spiega brevemente?”, ha domandato il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “In Why Not si ...

"Non mi sento di escludere una mia ricandidatura a sindaco di Napoli". Così Luigi de Magistris a La Confessione di Peter Gomez, in un'intervista realizzata in esclusiva per TvLoft e disponibile sulla ...