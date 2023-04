De Maggio | Il Napoli sta per chiudere un colpo di mercato | Thiago Almada!

(Di giovedì 20 aprile 2023) A Radio Kiss Kissdurante Radio Goal, ha parlato Valter De, queste le sue parole: "So che Giuntoli sta perundi. Si tratta diAlmada, un argentino di 21 anni che infiammerebbe il Maradona. Ilè vicinissimo al'affare, attualmente il giocatore milita in MLS. Sembrerebbe che Giuntoli si siamo mosso in anticipo sulla concorrenza, il direttore lo sta attenzionando. Il costo che si aggirà intorno ai 20 milioni di euro".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Esercito : Pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 140 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito… - Liberius1973 : @MaQualeFrizione @Napoli_Report @kisskissnapoli Appunto Se De Maggio dice che domani è venerdì,non ci sarebbe comunque da fidarsi - antonio35625652 : @Napoli_Report @1926_cri @kisskissnapoli Calma l’ha detto de maggio - assoemazz : @Napoli_Report @1926_cri @kisskissnapoli Chi lo avrebbe detto, De Maggio? A post - ACapNeBon82 : Valter De Maggio dà per certo Thiago #Almadra al Napoli, glielo confermano addirittura dell'Argentina (a lui????): fo… -

I partecipanti a COMICONpotranno infatti navigare sul web alla massima velocità disponibile ... fumetti e videogames attesi nel capoluogo partenopeo da venerdì 28 aprile a lunedì 1°. ...... fino alla sera di martedì 2. I principali transiti sono attesi in uscita dalle grandi città verso Sud a partire dal primo pomeriggio di oggi, in particolare sulla A1 Milano -, sulla ...Lynch/Oz arriverà al cinema l'8, 9 e 10Warner Bros. aComicon 2023 In occasione delle celebrazioni per i 100 anni di Warner Bros., I 3 dell'Operazione Drago sarà presentato in ...

'Thiago Almada vicinissimo al Napoli'. De Maggio: 'Grande colpo di Giuntoli' AreaNapoli.it

Il Napoli ha chiuso nelle scorse ore un colpo importante per la sessione estiva di mercato: è fatta per Thiago Almada, trequartista argentino attualmente ...Giorni d'oro per il Milan, da quando martedì sera si è qualificata come prima italiana in semifinale di Champions, contro il Napoli. Ieri sera, però, ...