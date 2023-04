De Luca sulla vicenda del Teatro Nazionale di Napoli: “Ricatto da cafoni” (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci sono dei cafoni a Napoli che immaginano di poter ricattare una istituzione. Ho cercato di spiegare che questa storia è finita”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca va giù duro sulla vicenda del Teatro Nazionale di Napoli, il Mercadante, che ieri con una conferenza stampa del direttore artistico Roberto Andò ha comunicato il taglio di fondi Poc regionali per due milioni di euro e la conseguente sospensione della rassegna estiva a Pompei. “C’è – rincara la dose De Luca – una antica tradizione a Napoli. Ognuno programma a capocchia e poi ricatta le istituzioni. Le conferenze stampa per ricattare mi fanno stare meglio, sono del tutto indifferente ai ricatti da sempre”, dice ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci sono deiche immaginano di poter ricattare una istituzione. Ho cercato di spiegare che questa storia è finita”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo Deva giù durodeldi, il Mercadante, che ieri con una conferenza stampa del direttore artistico Roberto Andò ha comunicato il taglio di fondi Poc regionali per due milioni di euro e la conseguente sospensione della rassegna estiva a Pompei. “C’è – rincara la dose De– una antica tradizione a. Ognuno programma a capocchia e poi ricatta le istituzioni. Le conferenze stampa per ricattare mi fanno stare meglio, sono del tutto indifferente ai ricatti da sempre”, dice ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : La replica di #LucaOnestini a #NikitaPelizon - qualquadracosa : @ChitaDomenica 1 puoi dire che ti sta sulle palle luca senza usare L’ # 2 questo non autorizza nessuno a sindacare… - More10599742 : Ma amo lo sappiamo tutti, o quasi, che ad Oriana mancava tremendamente Daniele, ne parlava in continuazione, aveva… - AnnaMariaResta3 : Io non vi capisco dare tutta questa importanza ad un giornaletto di quattro soldi , ma poi non vi viene in mente su… - ElisaDiGiacomo : Luca Onestini sbotta sui social: 'Amo che abbiano tutti il nostro nome sulla bocca' (Foto) -