De Laurentiis vuole prolungare il contratto di Osimhen. Via solo a 150 milioni (Gazzetta) (Di giovedì 20 aprile 2023) La straordinaria stagione disputata finora rende Victor Osimhen ancora più appetibile da parte dei grandi club d’Europa. Ce ne sono almeno tre interessati all’attaccante nigeriano del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport: Chelsea, Manchester United e Psg. Ma il prezzo è lievitato, De Laurentiis lo ha fissato a 150 milioni. Il presidente, però, vuole provare a trattenerlo. Al momento, il contratto di Osimhen scade nel 2025. De Laurentiis farà un tentativo per il prolungamento dell’accordo. La Gazzetta scrive: “ci sono tre club che hanno mostrato un interesse più diretto e li citiamo in ordine alfabetico: Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain. Se poi qualcuno affonderà il colpo presentando un’offerta irrinunciabile lo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) La straordinaria stagione disputata finora rende Victorancora più appetibile da parte dei grandi club d’Europa. Ce ne sono almeno tre interessati all’attaccante nigeriano del Napoli, scrive ladello Sport: Chelsea, Manchester United e Psg. Ma il prezzo è lievitato, Delo ha fissato a 150. Il presidente, però,provare a trattenerlo. Al momento, ildiscade nel 2025. Defarà un tentativo per il prolungamento dell’accordo. Lascrive: “ci sono tre club che hanno mostrato un interesse più diretto e li citiamo in ordine alfabetico: Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain. Se poi qualcuno affonderà il colpo presentando un’offerta irrinunciabile lo ...

