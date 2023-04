Db-Line: grande successo per le loro Mystery Box (Di giovedì 20 aprile 2023) Db-Line ha lanciato con successo la prima edizione della sua Mystery Box, scopriamola insieme Db-Line, società di distribuzione da oltre 30 anni attiva nei settori gaming, toys, merchandise e collezionabili, ha lanciato con successo la prima edizione della sua Mystery Box. Una scatola ricca di sorprese legate ai migliori prodotti del mondo entertainment firmati dai principali brand. Si tratta di un’iniziativa speciale che si rivolge a un target ampio di utenti e non solo ai fan delle grandi serie più famose, come Harry Potter, Pokémon o Stranger Things. La Mystery Box (sono stati 348 gli articoli utilizzati per produrre il primo lotto) è acquistabile sia nei punti vendita fisici (inclusi quelli della catena proprietaria GamePeople), sia onLine. La ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 aprile 2023) Db-ha lanciato conla prima edizione della suaBox, scopriamola insieme Db-, società di distribuzione da oltre 30 anni attiva nei settori gaming, toys, merchandise e collezionabili, ha lanciato conla prima edizione della suaBox. Una scatola ricca di sorprese legate ai migliori prodotti del mondo entertainment firmati dai principali brand. Si tratta di un’iniziativa speciale che si rivolge a un target ampio di utenti e non solo ai fan delle grandi serie più famose, come Harry Potter, Pokémon o Stranger Things. LaBox (sono stati 348 gli articoli utilizzati per produrre il primo lotto) è acquistabile sia nei punti vendita fisici (inclusi quelli della catena proprietaria GamePeople), sia on. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IdeawebTV : Grande spettacolo dei protagonisti del Michelin Trofeo Italia al #RA Rally Regione Piemonte - planelli : GRANDE NOVITÀ DAL 2 MAGGIO, CHIAMA ?????? ??Allenamento personale, sia come Personal Trainer oppure On Line. Ti seguo… - TeatroCamogli : ???? Speciale #AperitivoATeatro venerdì 21 aprile alle 19.30 con i #6pencequeentribute, che emozioneranno i fan della… - MusicTvOfficial : Dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Baustelle, Coma Cose, Lovegang 126, Colla Zio e The Zen Circus un altro g… - 151migliarace : Grande novità per la #151miglia2023 sul fronte live tracking. Quest’anno infatti sarà la società genovese… -