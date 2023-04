Daydreamer | novità sul divorzio di Demet Ozdemir | cosa è successo

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ha sconvolto i fan della soap turca “– Le Ali del Sogno”, di Can Yaman e diildella diva (ma c’è ancora sogna di lei e Can insieme!) ad appena 8 mesi dal sontuoso e romantico matrimonio con il cantante ed attore connazionale Oguzhan Koc (anche se a dir la verità c’era chi, come l’investigatore social italiano Alessandro Rosica, non ci aveva mai creduto, parlando di mossa pubblicitaria per far conoscere soprattutto “lo sposo” all’estero, e infatti ha commentato la notizia delcon un sostanziale “avevamo ragione noi”!). Ora emergono dei particolari.: come sono arrivati a divorziaree Oguzhan? La coppia (31 anni lei, 37 lui), convolata a nozze il 28 agosto scorso, ha annunciato l’addio con una “Storia” sui ...