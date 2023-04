“Danneggiate noi cittadini”. I romani si infuriano per il blocco al Colosseo | GUARDA (Di giovedì 20 aprile 2023) Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione questa mattina ha bloccato il traffico a Roma, davanti al Colosseo. Un gesto che ha scatenato la rabbia degli automobilisti. "Fate un danno ai cittadini. Andate a piazza Colonna, con cattiveria se volete risolvere qualcosa. Non qui in mezzo", dice un uomo mentre cerca di discutere con un'attivista. Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione questa mattina ha bloccato il traffico a Roma, davanti al. Un gesto che ha scatenato la rabbia degli automobilisti. "Fate un danno ai. Andate a piazza Colonna, con cattiveria se volete risolvere qualcosa. Non qui in mezzo", dice un uomo mentre cerca di discutere con un'attivista.

