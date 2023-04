Danilo già in clima Juve-Napoli | che messaggio sfida agli azzurri | cosa ha detto

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo il pass strappato allo Sporting Lisbona per le semifinali di Europa League, lantus pensa già alladi campionato contro il, match sempre entito nonostante il margine in classifica che, nonostante la restituzione momentanea dei 15 punti in classifica, resta sostanziale. A parlarne è stato il difensore, che ai microfoni di Sky Sport ha colto l’occasione per lasciare undi: “Bisogna farlo contro il” Di seguito, le parole del brasiliano a proposito del: I ragazzi giovani non sono solo bravi, sanno giocare a calcio. Dopo la partita contro il Torino secondo me è scattato uno spirito diverso. ...