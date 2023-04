Danilo fa il mercato | ecco chi vorrebbe alla Juventus | tifosi in delirio

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 20 aprile 2023) Uno dei leader dellaè, senza ombra di dubbio,; il difensore ha sponsorizzato un top player per la sua squadra. In una stagione decisamente complicata, lapuò essere soddisfatta per le prestazioni di. Il terzino è stato spostato centrale e ha dato risposte più che positive diventando un vero e proprio perno della rosa bianconera. Nel 3-5-2 di Allegri, il brasiliano ha un ruolo fondamentale anche dal punto di vista tattico; dei tre centrali, infatti, è quello che in fase di possesso si sgancia per dare una soluzione in più all’attacco della(LaPresse)Il rinnovo di contratto diè fondamentale sotto tanti punti di vista; i bianconeri, dprossima stagione, ripartiranno sicuramente da un giocatore ...