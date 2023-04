Daniela Nobili chi è l’ex moglie di Maurizio Micheli | biografia | età | figlio

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 20 aprile 2023)chi èdiNella puntata di Oggi è un altro giorno del 20 aprile 2023 ci sarà il grande attore italiano. Sapete chi è stata la sua ex? Ecco ladi, età, lavoroLoredana, età 80 anni, è nata il 10 dicembre 1942 a Roma. Attrice di formazione teatrale presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ha alternato la sua carriera nel mondo della recitazione e il doppiaggio. In teatro ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo come: Giorgio Albertazzi, Franco ...