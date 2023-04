Damascelli: «Per la questione stipendi Juve possibile patteggiamento con una ammenda di 24 milioni di euro» (Di giovedì 20 aprile 2023) Tony Damascelli, giornalista, ha parlato dei processi e delle sentenze riguardanti la Juventus sulle colonne de Il Giornale Tony Damascelli, giornalista, ha parlato dei processi e delle sentenze riguardanti la Juventus sulle colonne de Il Giornale. PAROLE – «Il procuratore generale dello sport presso il Coni, Ugo Taucer, ha chiesto l’annullamento della sentenza nella parte in cui è carente di motivazione sull’applicazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva e sulla qualificazione e quantificazione della sanzione, con necessità di un nuovo processo. È quanto meno singolare, tuttavia, la sua espressione «temo», un verbo che fa sembrare quasi che il prefetto Taucer fosse dispiaciuto di dover identificare quelle carenze nella sentenza stessa. Le voci di corridoio hanno riportato l’ipotesi che il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tony, giornalista, ha parlato dei processi e delle sentenze riguardanti lantus sulle colonne de Il Giornale Tony, giornalista, ha parlato dei processi e delle sentenze riguardanti lantus sulle colonne de Il Giornale. PAROLE – «Il procuratore generale dello sport presso il Coni, Ugo Taucer, ha chiesto l’annullamento della sentenza nella parte in cui è carente di motivazione sull’applicazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva e sulla qualificazione e quantificazione della sanzione, con necessità di un nuovo processo. È quanto meno singolare, tuttavia, la sua espressione «temo», un verbo che fa sembrare quasi che il prefetto Taucer fosse dispiaciuto di dover identificare quelle carenze nella sentenza stessa. Le voci di corridoio hanno riportato l’ipotesi che il ...

