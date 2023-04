Dalle strade alle periferie | l’amministrazione Festa lavora per migliorare la città

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i lavori del rifacimento urbano e della messa in sicurezza per prevenire il rischio idrogeologico delladi Avellino. Grazie ai 2,7 milioni sbloccati dal fondo ministeriale, l’ente di piazza del Popolo si sta impegnando, con diversi cantieri, su tutte le zone a rischio. La maggior parte delle zone interessate sono le. Come documentato dai nostri servizi: Rione Parco, V, Contrada Quattrograna, San Tommaso e Picarelli sono i luoghi più devastati dal degrado, dalla vegetazione cresciuta oltremisura eproblematiche relative all’usura del manto stradale. Grazie al fondo sbloccato, il comune sta finalmente intervenendo per donare lustrozone che, come le arterie principali del territorio, non sono di serie B e dunque bisogna ...