Dalla sostituzione etnica alla natalità No Tax (Di giovedì 20 aprile 2023) Il ministro Giancarlo Giorgetti in scia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilancia: bonus 110% per i genitori con figli. Ormai la natalità e l’impulso alla procreazione è diventato un vero tarlo per il governo che sarebbe disposto anche ai figli sintetici pur di non dover avere a che fare con gli stranieri sporchi, brutti e cattivi. Così il ministro Giorgetti è convinto che il governo “debba fare una proposta politica per il futuro che parta da quella che è la nostra crisi più profonda”. Il ministro Giorgetti è convinto che il governo debba reintrodurre una detrazione di 10mila euro l’anno per ogni figlio a carico La proposta che nei prossimi giorni verrà rilanciata senza nessun senso del ridicolo sarà “niente tasse per chi fa figli”. Meglio: questo sarà lo slogan, visto che di tasse il Paese ne ha bisogno, eccome. La proposta – non serve ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il ministro Giancarlo Giorgetti in scia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilancia: bonus 110% per i genitori con figli. Ormai lae l’impulsoprocreazione è diventato un vero tarlo per il governo che sarebbe disposto anche ai figli sintetici pur di non dover avere a che fare con gli stranieri sporchi, brutti e cattivi. Così il ministro Giorgetti è convinto che il governo “debba fare una proposta politica per il futuro che parta da quella che è la nostra crisi più profonda”. Il ministro Giorgetti è convinto che il governo debba reintrodurre una detrazione di 10mila euro l’anno per ogni figlio a carico La proposta che nei prossimi giorni verrà rilanciata senza nessun senso del ridicolo sarà “niente tasse per chi fa figli”. Meglio: questo sarà lo slogan, visto che di tasse il Paese ne ha bisogno, eccome. La proposta – non serve ...

