Dalla Camera via libera al decreto sul Pnrr, è legge (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto Pnrr. I voti favorevoli sono stati 171, quelli contrari 112 e gli astenuti 14. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa così legge.“Esprimo soddisfazione per l'approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge e per il lavoro svolto, anche con le opposizioni”, commenta il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto al termine dei lavori alla Camera.“Si tratta di un provvedimento che elimina molti impedimenti che ostacolavano l'attuazione del Pnrr – prosegue il ministro -, meglio definendo le competenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula dellaha approvato in via definitiva il disegno didi conversione del. I voti favorevoli sono stati 171, quelli contrari 112 e gli astenuti 14. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa così.“Esprimo soddisfazione per l'approvazione definitiva del disegno didi conversione dele per il lavoro svolto, anche con le opposizioni”, commenta il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e ilRaffaele Fitto al termine dei lavori alla.“Si tratta di un provvedimento che elimina molti impedimenti che ostacolavano l'attuazione del– prosegue il ministro -, meglio definendo le competenze ...

