Dall’8 giugno al cinema “Mindcage – Mente criminale” con John Malkovich | Martin Lawrence e Melissa Roxburgh

(Di giovedì 20 aprile 2023) NOTORIOUS presentaun film di Mauro Borrelli con, ROBERT KNEPPER, JACOB GRODNIK, AIDEN TURNER ALDALL’ 82023 Uscirà all’8distribuito da Medusa Film per Notorious Pictures il nuovo thriller di Mauro Borrelli (The Recall – L’Invasione, 2017; WarHunt, 2022) dal titolo, con un cast stellare formato da(Le relazioni pericolose, 1989; Il tè nel deserto, 1990),(Bad Boys, 1995, Bad Boys for Life, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3tweet : RT @OrchestraRai: Torna #RaiOrchestraPops, il ciclo di concerti dell’OSN che esplora i confini tra il linguaggio classico, la scrittura sin… - Raiofficialnews : RT @OrchestraRai: Torna #RaiOrchestraPops, il ciclo di concerti dell’OSN che esplora i confini tra il linguaggio classico, la scrittura sin… - OrchestraRai : Torna #RaiOrchestraPops, il ciclo di concerti dell’OSN che esplora i confini tra il linguaggio classico, la scrittu… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - 'Mindcage - Mente criminale' con John Malkovich, Martin Lawrence e Melissa Roxburgh, dall'8 giugno nelle sale… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - 'Mindcage - Mente criminale' con John Malkovich, Martin Lawrence e Melissa Roxburgh, dall'8 giugno nelle sale… -

... a Solids Talk Show', in programma il 14 e 15dalle ore 11:... con una crescita media annua del 3,% stimolata in primis dal ... Per raggiungere gli obiettivi indicati'Unione Europea in ...Dal 15 maggio al 15, "Open 30" alla scuola di musica ... LE VISITE GUIDATE Nella settimanaal 13 maggio, visite guidate ...... 5/a), Bologna (giovedìalle 18), Napoli (giovedì 28 ...nel caso di menopausa precoce o indotta da chirurgia o'uso di ...