Da Twitter – Fatto, sigillato. Olivier Giroud sta firmando un nuovo contratto valido fino a giugno 2024 in questo momento nella sede del Milan insieme ai suoi agenti. #AC Milan Lo stipendio sarà vicino ai 3,5 milioni di euro netti a stagione. Comunicato ufficiale in arrivo. pic.Twitter.com/iqq5729TNT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 aprile 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

