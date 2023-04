(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - La sveglia è suonata all'alba e mi dirigo alla Stazione centrale di Milano per tornare a Roma, all'indomani di una piacevole giornata dal clima quasi estivo, trascorsa tra gli eventi del FuoriSalone e la partita di Champions della ‘mia' Inter. Sul tabellone luminoso cerco il treno e scopro con orrore che il 9998 Italo delle 8.15 è stato cancellato. “Un treno è deragliato in Toscana, l'Italia è spezzata in due”. Il tam tam si rincorre sui cellulari e scatena il caos. Sulle banchine, ancora più affollate del solito in questi giorni all'insegna di calcio e design, è tutto un brulicare di gente che cerca informazioni, scruta i display e parte alla caccia di alternative. Le prime notizie parlano di convogli soppressi e ritardi “fino a 3 ore”. Faccio un rapido calcolo: si prospetta una giornata infernale, l'unica è cambiare percorso e passare lungo la dorsale tirrenica. Acquisto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Avvistato Lauti-Hulk a San Siro ?? #InterBenfica #UCL #ForzaInter - Inter : LUCI A SAN SIRO ???? #InterBenfica #UCL #ForzaInter - marifcinter : Luci a San Siro #InterBenfica - sulsitodisimone : Da San Siro a Termini in nove ore, 'ma sono fortunato' - Mecagoenelputo1 : RT @SSJAdri_: San Siro y Giuseppe Meazza -

Ovviamente non sono ancora disponibili i tagliandi per le due semifinali al Meazza, né si conoscono i prezzi: si sa solo che all'andatasi tingerà prevalentemente di rossonero, al ritorno di ...E anche aqualcosa di speciale c'è sempre stato, perché se uniamo le storie europee di Inter e Milan, neanche il Real Madrid tiene testa. L'Europa (ri)siamo noi ed è tutto molto bello. ...... che in questo momento non sarebbe a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia il 26 aprile acontro la Juventus. Il club di viale della Liberazione aveva ...

Le volte in cui Inter e Milan si sono incontrate in Champions League: dalla parata di Abbiati su Kallon nel 2003 ai fumogeni lanciati in campo due anni dopo ...La Corte d'Appello Federale analizzerà il caso, il club nerazzurro è ancor più fiducioso dopo l'annullamento della squalifica della curva della Juventus ...