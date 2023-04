Da contatori intelligenti a norme su ambulanti, cosa prevede il Ddl concorrenza (Di giovedì 20 aprile 2023) Il provvedimento approvato oggi con procedura d'urgenza dal Consiglio dei ministri Dalla promozione dell’utilizzo dei cosiddetti ‘contatori intelligenti’ all’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Ma non solo. Vengono anche semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente. Sono queste alcune delle norme del ddl concorrenza che sono state approvate oggi, con procedura d’urgenza, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Il provvedimento approvato oggi con procedura d'urgenza dal Consiglio dei ministri Dalla promozione dell’utilizzo dei cosiddetti ‘’ all’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Ma non solo. Vengono anche semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente. Sono queste alcune delledel ddlche sono state approvate oggi, con procedura d’urgenza, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: Approvato anche un incentivo per i 'contatori intelligenti' per il risparmio dell'energia elettrica - fisco24_info : Da contatori intelligenti a norme su ambulanti, cosa prevede il Ddl concorrenza: (Adnkronos) - Il provvedimento app… - Open_gol : Approvato anche un incentivo per i 'contatori intelligenti' per il risparmio dell'energia elettrica - PalermoToday : Arrivano gli incentivi per i contatori intelligenti - romatoday : Arrivano gli incentivi per i contatori intelligenti -