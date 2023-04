Crystal Palace vs Everton – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’farà il lungo viaggio verso sud per raggiungere il nuovo Selhurst Park e incontrare ilnella sfida di sabato 22 aprile pomeriggio in Premier League. La rinascita degli Eagles di Roy Hodgson è proseguita con la vittoria per 2-0 sul Southampton, mentre i Toffees sono stati sconfitti per 3-1 in casa dal Fulham. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSebbene ci si aspettasse il consueto caso di rimbalzo di un nuovo manager, pochi avrebbero potuto prevedere la notevole rinascita dei blu e rossi al ritorno di Hodgson in panchina, che sabato scorso ha ...