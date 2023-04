Crociere | numeri da record | Napoli terza con 1 | 40 milioni di sbarchi

(Di giovedì 20 aprile 2023) A ricevere la maggior parte dell’afflusso crocieristico al primo posto si classifica Civitavecchia con 2,85di. Sul podio anche Genova con 1,45dicon 1,40di. Nella top-10 di Vamonos-Vacanze.it anche Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il traffico su base regionale, la Liguria è la prima in classifica con 3,3di crocieristi. Sul podio anche Lazio con 2,9di crocieristi e Campania con 1,6, mentre la Sicilia si colloca al quarto posto con 1,5. Secondo i dati raccolti da Vamonos-Vacanze.it, i mesi più trafficati saranno ottobre (725 scali), settembre (639 scali), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stradenuovenet : #turismostradenuove Il 2023 sarà per l'Italia l'anno della #BlueEconomy. Lo dicono i numeri record delle #crociere,… -

'Certo è che sono ormai superati i tempi in cui leerano considerate vacanze per over - 60, un'icona alimentata dalla nota serie tv 'Love Boat' i cui protagonisti - appunto - non erano ...... il progetto, voluto dalla Regione Piemonte in collaborazione con Costae coordinata da ... Che il Piemonte punti sempre di più sul turismo lo dicono i. I primi mesi del 2023 confermano ...... il progetto, voluto dalla Regione Piemonte in collaborazione con Costae coordinata da ... Che il Piemonte punti sempre di più sul turismo lo dicono i. I primi mesi del 2023 confermano ...

Crociere, nel 2023 saranno numeri record per il porto di Messina ShipMag

A bordo di Costa Diadema a maggio ci saranno le eccellenze della gastronomia piemontese, operazione di marketing per promuovere il turismo ...Nel 2023 il porto siciliano accoglierà 180mila passeggeri, nei 38 scali effettuati dalle 4 navi di MSC crociere • A bordo di MSC World Europa si è tenuta la tradizionale cerimonia di «Maiden Call», al ...