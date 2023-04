Cristina Scuccia, panico nella notte all'Isola dei Famosi: «Era terrorizzata, seduta impietrita». Cosa è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è stato un ottimo inizio quello di Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi. La naufraga ha trascorso una notte da incubo. Il motivo? Pare sia legato alla paura per il... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è stato un ottimo inizio quello diall'dei. La naufraga ha trascorso unada incubo. Il motivo? Pare sia legato alla paura per il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Isola dei Famosi: notte di paura per Cristina Scuccia. La concorrente teme il buio e ha avuto difficoltà a trascorr… - FabioTraversa : RT @LaSambruna: Buongiorno, qui per sfamare sogni che nemmeno sapevate di avere. Dice infatti che per (la ex) suor #CristinaScuccia all’#is… - LaSambruna : Buongiorno, qui per sfamare sogni che nemmeno sapevate di avere. Dice infatti che per (la ex) suor #CristinaScuccia… - GossipOne_it : 'Cristina Scuccia, la suora rockstar, terrorizzata all'Isola dei Famosi: cosa è successo durante la notte da incubo… - GossipOne_it : 'Cristina Scuccia, la suora rockstar, terrorizzata all'Isola dei Famosi: cosa è successo durante la notte da incubo… -