Cristina Scuccia, panico nella notte all'Isola dei Famosi: 'Era terrorizzata, seduta impietrita'. Cosa è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è stato un ottimo inizio quello di Cristina Scuccia all' Isola dei Famosi . La naufraga ha trascorso una notte da incubo . Il motivo? Pare sia legato alla paura per il buio , al quale l'ex suora ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è stato un ottimo inizio quello diall'dei. La naufraga ha trascorso unada incubo . Il motivo? Pare sia legato alla paura per il buio , al quale l'ex suora ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StraNotizie : Cristina Scuccia, notte da incubo a L’Isola: “Tremava dalla paura” - blogtivvu : Cristina Scuccia, paura all’Isola 2023: “Urlava, l’ho trovata seduta impietrita”, parla una naufraga #isola - SLN_Magazine : Suor Anna Alfieri: 'Cristina Scuccia? Dispiaciuta per sue scelte dopo vita religiosa'. Leggi l'articolo cliccando q… - occhio_notizie : Isola dei Famosi: notte di paura per Cristina Scuccia. La concorrente teme il buio e ha avuto difficoltà a trascorr… - FabioTraversa : RT @LaSambruna: Buongiorno, qui per sfamare sogni che nemmeno sapevate di avere. Dice infatti che per (la ex) suor #CristinaScuccia all’#is… -