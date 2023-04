Cristina Scuccia, notte da incubo a L’Isola: “Tremava dalla paura” (Di giovedì 20 aprile 2023) A Verissimo e durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia si è detta prontissima ad affrontate l’avventura a Cayo Cochinos: “Sono carichissima per questo nuovo capitolo della mia vita. Sono stata un po incosciente ad aver accettato subito, ma amo le sfide“. In realtà già durante la prima notte l’ex suora ha dovuto affrontare diversi problemi. Ieri Corinne Clery ha raccontato di aver passato delle ore a tranquillizzare la compagna perché era terrorizzata dal buio, dai rumori e dagli scarafaggi. “Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che Tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 aprile 2023) A Verissimo e durante la prima puntata dedei Famosi,si è detta prontissima ad affrontate l’avventura a Cayo Cochinos: “Sono carichissima per questo nuovo capitolo della mia vita. Sono stata un po incosciente ad aver accettato subito, ma amo le sfide“. In realtà già durante la primal’ex suora ha dovuto affrontare diversi problemi. Ieri Corinne Clery ha raccontato di aver passato delle ore a tranquillizzare la compagna perché era terrorizzata dal buio, dai rumori e dagli scarafaggi. “Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Avevadel buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Cristina Scuccia, notte da incubo a L’Isola: “Tremava dalla paura” - BITCHYFit : I gossip (maligni?) su Cristina Scuccia - CiupiSupporterr : Cristina Scuccia una bella scoperta Per ora mi piacciono un po' tutti #isola #isoladeifamosi - infoitcultura : Cristina Scuccia al centro del gossip: è fidanzata con un ex frate? - redazionerumors : Suor Anna Alfieri ha rilasciato un'intervista per AdnKronos in cui ha commentato le scelte di vita di Cristina Scuc… -