Cristina Scuccia lesbica e coming out all'Isola dei Famosi? Gossip e dettagli (Di giovedì 20 aprile 2023) Da lunedì 17 aprile scorso Cristina Scuccia ha iniziato la sua avventura a L'Isola dei Famosi. La naufraga ha dichiarato sin dal suo arrivo in Honduras che l'Isola è per lei piena di pericoli, ma l'idea di trovarsi ad affrontare le sue paure più grandi rappresenta una sfida stimolante. Tra questi anche il fatto di un coming out all'Isola? Grazia Sambruna, giornalista per MowMag, ha riportato un clamoroso Gossip sulla vita privata e sentimentale dell'ex suora: Cristina Scuccia è lesbica? Nel corso della prima puntata del reality show condotta da Ilary Blasi "non sono sfuggiti gli sguardi languidi che la fu orsolina avrebbe lanciato verso Claudia Motta". Solo teorie e ipotesi ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 aprile 2023) Da lunedì 17 aprile scorsoha iniziato la sua avventura a L'dei. La naufraga ha dichiarato sin dal suo arrivo in Honduras che l'è per lei piena di pericoli, ma l'idea di trovarsi ad affrontare le sue paure più grandi rappresenta una sfida stimolante. Tra questi anche il fatto di unout all'? Grazia Sambruna, giornalista per MowMag, ha riportato un clamorososulla vita privata e sentimentale dell'ex suora:? Nel corso della prima puntata del reality show condotta da Ilary Blasi "non sono sfuggiti gli sguardi languidi che la fu orsolina avrebbe lanciato verso Claudia Motta". Solo teorie e ipotesi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Cristina Scuccia, ore da incubo nelle tenebre all’Isola dei Famosi: “Era seduta impietrita, poi ha iniziato ad urla… - infoitcultura : Isola dei Famosi, “Cristina Scuccia è fidanzata con un ex frate francescano” - zazoomblog : Cristina Scuccia una giornalista anticipa il possibile coming out a L’Isola dei Famosi - #Cristina #Scuccia… - LucaVismara : RT @Mattiabuonocore: Di cattivo gusto e deontologicamente scorretti dei rumors che leggo su Cristina Scuccia - SPYit_official : “Cristina Scuccia ha una fidanzata e vive con lei a Madrid”: Il possibile coming out all’Isola dei Famosi dell’ex s… -