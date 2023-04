Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023: ‘Notte da incubo, ho paura del buio’, cosa è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) Prime notti da incubo per Cristina Scuccia, ex suor Cristina, all’Isola dei Famosi. La cantante, infatti, avrebbe manifestato la paura per il buio, vivendo i primi giorni di questo reality come un incubo. L’ex monaca di The Voice Italy, secondo le testimonianze degli altri concorrenti, sarebbe stata a urlare tutta la notte in preda alla paura. Fortunatamente ha trovato la comprensione degli altri naufraghi, in primis di Corinne, che le avrebbe rivelato di “aver avuto paura del buio fino ai 25 anni”. Isola dei Famosi da incubo, Cristina Scuccia ha paura del buio Nonostante il coraggio con cui la Scuccia prova ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Prime notti daper, ex suordei. La cantante, infatti, avrebbe manifestato laper il buio, vivendo i primi giorni di questo reality come un. L’ex monaca di The Voice Italy, secondo le testimonianze degli altri concorrenti, sarebbe stata a urlare tutta la notte in preda alla. Fortunatamente ha trovato la comprensione degli altri naufraghi, in primis di Corinne, che le avrebbe rivelato di “aver avutodel buio fino ai 25 anni”. Isola deidahadel buio Nonostante il coraggio con cui laprova ad ...

