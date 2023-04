Cristina di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Alessio: età, lavoro, Instagram (Di giovedì 20 aprile 2023) Cristina di Uomini e Donne è la nuova dama presente in studio per conoscere il cavaliere Alessio. La donna è scesa da poco, ma pare che abbia già messo le cose in chiaro per il suo interesse nei suoi confronti. Sebbene abbia detto che Alessio non è proprio il suo tipo, ha dichiarato di essere molto interessata a lui, e quindi la conoscenza procede a gonfie vele. Almeno per il momento. Cristina di Uomini e Donne scesa per Alessio Cristina è una donna molto avvenente, giovane e, soprattutto, elegante. Dimostra molti meno anni di quelli che ha effettivamente, e all’inizio questa cosa ha spiazzato Alessio, il quale però poi ha superato tranquillamente la cosa. La prima cosa che Cristina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023)diè la nuova dama presente in studio per conoscere il cavaliere. La donna è scesa da poco, ma pare che abbia già messo le cose in chiaro per il suo interesse nei suoi confronti. Sebbene abbia detto chenon è proprio il suo tipo, ha dichiarato di essere molto interessata a lui, e quindi la conoscenza procede a gonfie vele. Almeno per il momento.discesa perè una donna molto avvenente, giovane e, soprattutto, elegante. Dimostra molti meno anni di quelli che ha effettivamente, e all’inizio questa cosa ha spiazzato, il quale però poi ha superato tranquillamente la cosa. La prima cosa che...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristina_lipari : Ho un padre, due fratelli, svariati ex migliori amici e situationship: posso dire? Gli uomini non si sforzano di avere personalità. - MicheleGiorgin9 : Pagelle veloce dei promossi: Zoo di 105 8 pieno sono la vena comica e irriverente Cristina 8 Promossissima Pamel… - Ilsuperbo89 : @Ice_phoen1x Per me la spunterà Cristina. Non vedo uomini che possano sfangarla...ma Gian Maria Sainato partecipa o no? - Polizia_Postala : A breve dirò che Cristina è un grandissimo Smash non criticatemi e non siate ipocriti che quando lo dico per gli uomini mettete like - Alessiasta88698 : @MonicaM67038609 @DanieleDalMoro1 Non litigava con tutte le donne, litigava indistintamente con uomini (Charlie, Lu… -