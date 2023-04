Cristiano Ronaldo rischia l’arresto in Arabia Saudita: “Atti indecenti in luogo pubblico” (Di giovedì 20 aprile 2023) Cristiano Ronaldo rischia l’arresto in Arabia Saudita: “Atti indecenti” È bufera su Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: il calciatore, infAtti, rischia addirittura l’arresto per un gestaccio rivolto ad alcuni tifosi avversari. L’episodio risale al termine della sconfitta che il suo club, l’Al Nassr, ha rimediato con i rivali dell’Al Hilal. Mentre lasciava il campo, infAtti, il fuoriclasse portoghese è stato deriso dai tifosi avversari che inneggiavano a Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ha risposto toccandosi le parti intime: un gestaccio che in breve tempo ha fatto il giro dei social e ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023)in: “” È bufera suin: il calciatore, infaddiritturaper un gestaccio rivolto ad alcuni tifosi avversari. L’episodio risale al termine della sconfitta che il suo club, l’Al Nassr, ha rimediato con i rivali dell’Al Hilal. Mentre lasciava il campo, inf, il fuoriclasse portoghese è stato deriso dai tifosi avversari che inneggiavano a Lionel Messi.ha risposto toccandosi le parti intime: un gestaccio che in breve tempo ha fatto il giro dei social e ...

