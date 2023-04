Cristiano Ronaldo rischia l’arresto e l’espulsione dall’Arabia: ecco perché (Di giovedì 20 aprile 2023) Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, rischia l’arresto e l’espulsione dall’Arabia. ecco il motivo Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, rischia l’arresto e l’espulsione dall’Arabia dopo il brutto gesto che l’attaccante ha rivolto ai tifosi dell’Al Hilal dopo la sconfitta nello scontro diretto del campionato arabo. Nouf bin Ahmed, avvocato e advisor delle Nazioni Unite, ha infatti annunciato che presenterà una petizione al Ministero Pubblico dell’Arabia. LE PAROLE – «La condotta di Cristiano è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l’arresto e la deportazione se commesso da uno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023), attaccante dell’Al Nassr,il motivo, attaccante dell’Al Nassr,dopo il brutto gesto che l’attaccante ha rivolto ai tifosi dell’Al Hilal dopo la sconfitta nello scontro diretto del campionato arabo. Nouf bin Ahmed, avvocato e advisor delle Nazioni Unite, ha infatti annunciato che presenterà una petizione al Ministero Pubblico dell’Arabia. LE PAROLE – «La condotta diè un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili cone la deportazione se commesso da uno ...

