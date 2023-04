Cristiano Ronaldo nei guai: petizione per l’arresto in Arabia Saudita (Di giovedì 20 aprile 2023) L’esperienza di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita non è iniziata nel migliore dei modi, dentro e fuori dal campo. L’Al Nassr è reduce dalla brutta sconfitta contro l’Al-Hilal e la situazione è sempre più delicata, il rendimento nelle ultime partite non è stato all’altezza e il distacco dal primo posto è di 3 punti con una partita in più disputata. L’ultima gara ha confermato il nervosismo di Cristiano Ronaldo e due episodi hanno scatenato motivi di discussioni: la ‘mossa di Wrestling’ nei confronti di un avversario e il gesto volgare contro i tifosi dell’Al-Hilal. I padroni di casa hanno punzecchiato il calciatore ex Juventus con il classico coro ‘Messi, Messi, Messi’, Cr7 ha risposto mettendo una mano sulle parti intime. La petizione per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) L’esperienza diinnon è iniziata nel migliore dei modi, dentro e fuori dal campo. L’Al Nassr è reduce dalla brutta sconfitta contro l’Al-Hilal e la situazione è sempre più delicata, il rendimento nelle ultime partite non è stato all’altezza e il distacco dal primo posto è di 3 punti con una partita in più disputata. L’ultima gara ha confermato il nervosismo die due episodi hanno scatenato motivi di discussioni: la ‘mossa di Wrestling’ nei confronti di un avversario e il gesto volgare contro i tifosi dell’Al-Hilal. I padroni di casa hanno punzecchiato il calciatore ex Juventus con il classico coro ‘Messi, Messi, Messi’, Cr7 ha risposto mettendo una mano sulle parti intime. Laper ...

