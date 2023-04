Cristiano Ronaldo, il gesto osceno ai tifosi fa infuriare un avvocato: “Un reato punibile con l’arresto” (Di giovedì 20 aprile 2023) Per la prima volta da quando è in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo deve fare i conti con le critiche. Il motivo? U gesto “osceno” del portoghese all’indirizzo di alcuni tifosi che lo hanno provocato con dei cori pro Messi dopo la sconfitta dell’Al Nassr contro l’Al Hilal. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, si è toccato i genitali in risposta alle persone che lo deridevano. Un gesto definito osceno da Nouf bin Ahmed, avvocato e professoressa all’Università di Ginevra, che ha annunciato su Twitter che presenterà una denuncia alle autorità arabe, considerando quello di CR7 un “reato. Un atto indecente in luogo pubblico che rientra tra i reati previsti per l’arresto e l’espulsione dal Paese se ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Per la prima volta da quando è in Arabia Saudita,deve fare i conti con le critiche. Il motivo? U” del portoghese all’indirizzo di alcuniche lo hanno provocato con dei cori pro Messi dopo la sconfitta dell’Al Nassr contro l’Al Hilal. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, si è toccato i genitali in risposta alle persone che lo deridevano. Undefinitoda Nouf bin Ahmed,e professoressa all’Università di Ginevra, che ha annunciato su Twitter che presenterà una denuncia alle autorità arabe, considerando quello di CR7 un “. Un atto indecente in luogo pubblico che rientra tra i reati previsti pere l’espulsione dal Paese se ...

