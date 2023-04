Cristiano Ronaldo denunciato per il gesto osceno al pubblico: in Arabia Saudita rischia il carcere (Di giovedì 20 aprile 2023) La stagione non esaltante di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita potrebbe avere conseguenze penali. Cr7 è infatti finito nei guai per un gesto osceno dopo la sconfitta dell’Al Nassr nel derby contro l’Al Hilal. Che cosa rischia Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, ha risposto ai cori provocatori inneggianti a Messi dei tifosi locali mettendo le mani sui genitali. Il video, diventato virale, mostra una reazione scomposta e volgare del campione portoghese nei confronti del pubblico dell’Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr, che compromette la corsa per la vittoria nel campionato Saudita, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) La stagione non esaltante diinpotrebbe avere conseguenze penali. Cr7 è infatti finito nei guai per undopo la sconfitta dell’Al Nassr nel derby contro l’Al Hilal. Che cosainL’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, ha risposto ai cori provocatori inneggianti a Messi dei tifosi locali mettendo le mani sui genitali. Il video, diventato virale, mostra una reazione scomposta e volgare del campione portoghese nei confronti deldell’Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr, che compromette la corsa per la vittoria nel campionato, ...

