Cristiano Ronaldo | crisi con Georgina | la famiglia non è più unita

Di sicuro c'è cheè finito nei guai in Arabia Saudita, dopo la sconfitta dell'Al Nassr nel derby contro l'Al Hilal. L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, ha ...Commenta per primo La sconfitta subita dall'Al Nassr contro l'Al Hilal rischia di portare guai sempre più grandi ae non soltanto dal punto di vista sportivo con l'Al Ittihad che vola a +3 in classifica, ma anche e soprattutto per quanto può accadere extra - campo. IL GESTACCIO - L'attaccante ...Anche in quell'occasione la vittoria fu per il Real Madrid grazie anche alle straordinarie prodezze di, poi passato in bianconero negli anni successivi. Dopo ben 6 anni l'Italia e ...

Cristiano Ronaldo potrebbe trovarsi in seri guai, un'avvocata ha annunciato di voler procedere con la richiesta d'arresto nei suoi confronti.Cristiano Ronaldo, il gesto osceno ai tifosi fa infuriare un avvocato: "Un reato punibile con l'arresto". Ecco cos'è successo ...